’Koning Felipe wil dat zijn vader vertrekt uit Zarzuela-paleis’

Elke dag zijn er nieuwe onthullingen over de boekhouding van zijn vader koning-emeritus Juan Carlos (82) en omdat die op hetzelfde adres woont als Felipe, wordt deze ook steeds weer bij het schandaal betrokken. Wanneer Juan Carlos wordt gedwongen het Zarzuela-paleis, waar hij sinds 1975 woont, te verlaten, is die associatie wat minder.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft Felipe laten weten elk besluit dat hij neemt te steunen. Aan coalitiepartner Podemos is tegelijkertijd gevraagd de kritiek op het koningshuis en op Juan Carlos wat te matigen. Vicepremier Pablo Iglesias ziet echter zijn kans schoon om niet alleen het gedrag van het voormalige staatshoofd ter discussie te stellen maar ook een debat te openen over nut, noodzaak en wenselijkheid van de monarchie.

Felipe moet afwegen welk besluit hemzelf het minst beschadigd en hoe hij zijn vader op gepaste wijze de deur kan wijzen. Hij moet er meteen rekening mee houden dat er een discussie zal ontstaan over waar Juan Carlos dan moet wonen en dat het extra beveiligingskosten met zich mee zal brengen. Volgens OK Diario is er eigenlijk geen geschikt moment, maar kan de koning niet te lang meer wachten.

Ook maandag brachten de media weer verhalen over de verborgen geldstromen, geheime bankrekeningen, en transacties waarbij Juan Carlos was betrokken.