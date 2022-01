Dit is de opvolger van First Dates-gastheer Sergio

„Als iemand mij dit een halfjaar geleden zou vertellen, had ik diegene keihard uitgelachen”, zegt de 42-jarige Denice over haar nieuwste klus. „Want ik vind het nogal wat. Het is echt super stoer dat ze dit doen, dat ze voor het oog van iedereen op zoek gaan naar de liefde en zich kwetsbaar opstellen tegenover iemand die ze helemaal niet kennen. Dus het minste wat ik kan doen is dat ik liefde voor hen heb.” Jarenlang werkte ze in het Amsterdamse nachtleven en was ze onder meer host bij evenementen.

Denice Dest Ⓒ Annemieke van der Togt

Van de zoektocht naar een nieuwe gastheer- of vrouw is een driedelige online serie gemaakt. In First Dates: wie wordt de nieuwe maître?, waarvan de eerste twee afleveringen te bekijken zijn, wordt het castingproces gevolgd.

