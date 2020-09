Stefano Keizers: een manipulatieve narcist?

Ⓒ BnnVara

Precies op het goede, of slechte, moment is documentairemaakster Lavinia Aronson in de buurt bij Stefano Keizers. De excentrieke cabaretier gaat door het lint na de première van zijn theatershow. Met als opmaat een wervelwind van gebeurtenissen en hersenspinsels. „Ik ben door een verschrikkelijke hel gegaan.”