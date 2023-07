Zangeres Tori Kelly (30) had ’enge dagen’ na acute ic-opname

„Ik voel me sterker nu, hoopvol ook. Maar er zijn helaas wel wat dingen waar we nog achter moeten komen”, aldus de Grammy-winnares die verderop in het bericht het verplegend personeel uitgebreid bedankt.

Dat ze tot nader order afwezig moet zijn spijt Kelly met name vanwege „alle dingen” die ze gepland had staan rond de release van haar ep vrijdag. „Natuurlijk ben ik er kapot van (...) Maar ik weet dat mijn gezondheid nu op de eerste plek komt. Tot het moment dat ik jullie weer zie, wil ik jullie met dit project de fijne plek laten zien waar ik de afgelopen jaren heb verbleven.”

De popzangeres begon haar carrière op haar achttiende. Ze werd bekend door haar deelname aan het Amerikaanse talentenjachtprogramma American Idol. In de jaren voor haar bekendwording was ze met name actief op YouTube. In 2019 zag ze haar werk beloond worden met twee Grammy’s, in 2016 en vorig jaar bleef het bij nominaties in totaal drie categorieën.