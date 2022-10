Noel Gallagher ziet reünie Oasis niet zitten: ’We laten het hierbij’

Volgens de artiest is dat niet aan de orde, omdat de band nu net zo veel albums verkoopt als toen ze bij elkaar waren. „Als we weer bij elkaar zouden komen wordt dat een groot circus”, vertelt Gallagher. „We laten het hierbij.” Noel reageert hiermee op uitspraken van zijn broer Liam, die afgelopen februari in een interview met The Times vertelde dat hij Oasis graag weer bij elkaar ziet.

De band uit Manchester scoorde in de jaren 90 grote hits als Wonderwall, Don’t Look Back In Anger en Live Forever. In 2009 ging de band uit elkaar, waarna een decennium vol ruzies over en weer volgde. In 2019 braken de broers definitief met elkaar.