Johnny de Mol ligt niet wakker van kritiek

„Ik lig natuurlijk onder een vergrootglas - wat logisch is, want ik heb een voorsprong als zoon van John de Mol. Maar ik ben niet iemand die de krochten van het internet afspeurt op zoek naar narigheid. En als ik al iets lees, doet dat me niet zoveel”, vertelt De Mol junior over de niet altijd even subtiele reacties op zijn talkshow.

Over sneren die komen van een vakgenoot als Harry Mens of tv-recensente Angela de Jong denkt hij hetzelfde. „Harry is een schat. En Angela vind ik een wereldwijf. Uiteindelijk is het ook gewoon prima als erover geluld wordt, maar ik trek me weinig aan van die meningen.”

De presentator zegt daarnaast van slechts drie mensen adviezen over zijn programma aan te nemen, waarvan zijn vader er één is. „Ik heb een aantal mensen om me heen die dicht op het programma zitten: programmadirecteur Erland Galjaard, die ouwe van me en Jeroen Pauw. Naar die mensen luister ik.”