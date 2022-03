Neef Queen Elizabeth levert Russische onderscheiding in

Video

'Deze stad zit tjokvol met jonge mannen die willen vechten'

In de West-Oekraïense stad Lviv houden ze de adem in. De dreiging vanuit Rusland komt steeds dichterbij en met man en macht wordt een verdedigingslinie opgebouwd. Verslaggever Silvan Schoonhoven is in Lviv en vertelt wat hij meemaakt.