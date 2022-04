Maker documentaire Elizabeth stierf dag na afronden film

„We hadden net voor lunchtijd de laatste geluidsmixage afgerond, dus ik vroeg of hij nog bleef eten. Hij zei nee omdat hij zijn dochters van school moest halen”, vertelt Loader via Zoom vanuit Londen. „De volgende ochtend kreeg ik om zes uur ’s morgens een telefoontje van een goede vriend die zei: je gelooft het niet, maar Roger is vannacht overleden.”

Het overlijden van de 65-jarige filmmaker, bekend van onder meer Notting Hill, was in september vorig jaar dan ook heel plotseling, vertelt de producent ongeveer een half jaar na de dood van zijn collega. „En minstens twintig jaar te vroeg, want hij was nog met zoveel projecten bezig. Hij had net getekend voor een grote Netflixfilm met een grote Hollywoodnaam in de hoofdrol. Het is een ware tragedie”, zegt Loader.

Elizabeth is een film ter ere van het 70-jarig regeringsjubileum van de Britse koningin. De film, die bestaat uit veel archiefmateriaal, draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. Loader is blij dat deze is geworden zoals Michell hem voor ogen had. „Ik weet dat de film die we laten zien, zijn film is. Hij heeft hem helemaal af kunnen maken. Het is zijn film”, besluit Loader.