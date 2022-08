Juwelendief geen spijt: ’Kim Kardashian gooit geld toch maar weg’

Abbas is een van de in totaal twaalf mannen die zijn aangeklaagd in verband met de brute overval, waarbij voor miljoenen aan juwelen zijn meegenomen uit de hotelkamer van Kardashian. In de video van Vice News, die gaat over hoe influencers steeds vaker slachtoffer zijn van een overval, vertelt Abbas onder meer hoe ze Kim op het spoor kwamen. Zo volgden ze haar op social media en keken naar haar realityreeks. Op die manier ontdekten ze dat ze naar Parijs kwam. Ook viel het ze op dat Kim veel met haar sieraden pronkte en ze dus wel veel geld moest hebben, aldus Abbas, die naar eigen zeggen zelf beneden bleef toen anderen naar de hotelkamer gingen en spullen meenamen.

Op de vraag of hij spijt heeft van zijn rol in de overval antwoordt hij ontkennend en stelt dat het hem „niets kan schelen.” Kim zou haar „geld weggooien” en Abbas en zijn bende dachten dat de sieraden Kim niet zoveel zou kunnen schelen, zo rechtvaardigt hij zijn daad.

Trauma

De realityster zei achteraf zelf dat de overval tijdens de Paris Fashion Week traumatiserend is geweest. Ze werd overvallen toen ze alleen in haar hotelkamer zat en werd onder schot gehouden en vastgebonden. Kim vreesde dat ze zou worden verkracht of gedood. Abbas gelooft wel dat hun daad de realityster heeft getraumatiseerd. „Ja, natuurlijk. Je komt niet ongedeerd uit zoiets. Wij hadden dit ook niet verwacht, dus natuurlijk zal ze getraumatiseerd zijn”, zegt hij in de video.

De dieven namen uiteindelijk voor zo’n tien miljoen dollar aan juwelen mee. Abbas, die het proces vanwege gezondheidsredenen buiten de gevangenis afwacht, bracht eerder een boek uit over de juwelenroof.