Willemijn Verkaik gaat shinen tijdens Oscars

De musicalster kreeg al een tijdje geleden de eerste telefoontjes dat er misschien ’iets’ ging gebeuren rond Frozen bij de Academy Awards. „Maar we moesten eerst de nominaties afwachten, dus dat was nog even spannend”, aldus Willemijn, die zowel voor de Nederlandse als de Duitse versie van de film de stem van hoofdpersonage Elsa inzong. Toen op 13 januari bekend werd dat het liedje Into The Unknown uit de film inderdaad opgaat voor een Oscar, raakte alles in een stroomversnelling. „Dat was wel even bizar veel stress, want ik moest ook nog een visum regelen.”

Donderdag kwam Willemijn aan in Los Angeles waar zij zondag samen met negen andere Elsa’s het nummer ten gehore brengt tijdens de Oscarceremonie, die in Nederland wordt uitgezonden op Fox. De ontmoeting met haar vakgenoten was heel speciaal. „Je hebt allemaal in de studio gestaan en een stem aan Elsa gegeven. Als je dan al die vrouwen van over de hele wereld ziet, realiseer je je weer even wat een internationaal fenomeen Frozen is, hoe universeel dat verhaal is aangeslagen.”

Duitstalige bijdrage

De groep Elsa’s gaat zondag ook gezamenlijk de rode loper over. „Normaal ben ik de Nederlandse nuchterheid zelve, maar ik heb me echt voorgenomen om die knop om te zetten en daar te stralen en me niet in te houden voor de fotografen. Ontwerper Tommy Driessen heeft een prachtige jurk voor me gemaakt, en die hoop ik goed in de spotlight te zetten.”

Veel mag Willemijn niet verklappen over het optreden zondag. Wel bevestigt ze dat The Academy heeft gekozen voor een Duitstalige bijdrage. „Ik ben er supertrots op dat ik Elsa in het Nederlands én in het Duits heb ingezongen, en dus ook dat ik Duitsland mag vertegenwoordigen.” Toch heeft ze wel een poging gedaan de Oscars een Nederlands tintje te geven: „Ik heb nog voorgesteld ook een stukje in het Nederlands te doen, maar we zijn al met zoveel Elsa’s, dat het er echt niet meer bijpaste.”