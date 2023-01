Janet Jackson volgt Beyoncé in MeToo-controles tijdens tour

„Bij de controles zal iedereen, van haar dansers en bandleden tot de crew en het algemene personeel, worden doorgelicht om er zeker van te zijn dat ze geen geschiedenis van grensoverschrijdend gedrag hebben”, zo laten ingewijden van de Together Again-tournee weten aan de krant. „Het is zeker niet goedkoop, maar voor Janet en de mensen om haar heen is het creëren van een veilige werkomgeving belangrijker dan geld.”

Eerder werd bekend dat Beyoncé de controles in haar tournee heeft verwerkt. De zangeres liet ook dergelijke controles doen naar iedereen die meewerkte aan haar album Renaissance, dat in juli verscheen.

De reden voor die controles zouden de beschuldigingen zijn jegens muziekproducent Detail, meldde The Sun in juli. De producent, die meewerkte aan het liedje Drunk In Love, werd in 2020 opgepakt vanwege seksueel misbruik. Hij werd er onder meer van beschuldigd vijf vrouwen te hebben verkracht. Dat heeft Detail, de artiestennaam van Noel Fisher, altijd ontkend.