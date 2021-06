Amerikaans model geschokt: ’Hoe kom ik in Epsteins zwarte boekje?’

Model Caprice zou het schokkend vinden dat haar naam in Epsteins zwarte boekje staat en wil nergens bij betrokken worden. Ⓒ Getty Images

Het Amerikaanse model Caprice Bourret was al eens in het Britse paleis als date van prins Andrew. De blonde schone, die met haar looks meer dan 300 covers van mode- en mannenbladen sierde, blijkt echter ook voor te komen in het zwarte boekje van Jeffrey Epstein! Een heuse schok voor het covermodel, en niet zonder reden.