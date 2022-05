Zangeres Christina Perri weer zwanger na verlies dochtertje

In november van 2020 maakte het koppel bekend dat ze hun tweede dochter Rosie na zeven maanden zwangerschap hebben verloren. In de aankondiging maandag schrijft Perri: „Rosie heeft Carmella een zusje gestuurd en we kijken daar erg naar uit. We hebben allerlei soorten gevoelens, maar proberen elke dag te kiezen voor blijdschap.”

Voor de geboorte van Rosie maakten Perri en Costabile ook al eens een miskraam mee bij elf weken zwangerschap.