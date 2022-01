André Rieu hoeft Stradivarius nog niet te verkopen: ’Maar het moet niet te lang meer duren’

Rieu zei begin vorig jaar in een interview met L1 dat hij wil voorkomen dat hij zijn personeel door de geannuleerde concerten niet meer kan betalen. Als oplossing voor dat potentiële probleem zei hij dat hij zijn peperdure viool zou verkopen. „Het ziet er nu wat positiever uit dan toen. Maar het moet niet te lang meer duren”, zegt de violist nu tegen het ANP.

Rieu verwacht het nog ’wel een paar maanden’ vol te kunnen houden. „Het is natuurlijk onzinnig dat het al zolang duurt terwijl overal om ons heen concerten wel mogen doorgaan. Ik hoop maar dat onze regering gauw inziet dat het zo niet langer kan.”

Vervelend

De violist stond afgelopen maand voor het eerst in twintig maanden weer op het podium. Met zijn Johan Strauss-orkest trad hij vier keer op in Lissabon. De komende maanden staan er optredens gepland in onder meer Spanje, Duitsland, Amerika en Engeland. Rieu verwacht dat hij daar wel heen kan. „Maar het is natuurlijk wel vervelend dat we niet helemaal zeker weten wat de regels dan zijn.”

Desalniettemin zit de violist niet ’bij de pakken neer’, want dat heeft volgens hem geen zin. „Er zijn veel ergere dingen gebeurd in de wereld.”