Peperdure auto Tracy Morgan meteen aangereden

Een aantal Amerikaanse media deelde beelden van omstanders die zagen hoe een vrouw vanuit de linkerbaan een afslag naar rechts wilde nemen en de bolide van de comedian raakte. Zowel Tracy als de vrouw raakte niet gewond, maar was volgens een getuige die met New York Post sprak wel flink boos op de veroorzaker van de aanrijding. „Hij riep dat hij de auto nog maar een uur had en dat hij er twee miljoen voor had betaald. De dealerstickers zaten er nog op.”

Bijna vijf jaar geleden was de acteur betrokken bij een veel ernstiger ongeluk. Zijn tourbus werd toen geraakt door een vrachtwagen. Bij het ongeval kwam een vriend die met Tracy reisde, James ’Jimmy Mac’ McNair, om het leven en raakte de comedian zelf zwaargewond.