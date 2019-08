Freek de Jonge: Die 80 gaat vast ook wel

Hij heeft ook wel wat anders te doen dan piekeren.„Mijn verjaardag vier ik door de box Neerlands Hoop Compleet aan alle bibliotheken cadeau te doen.” De box bevat onder meer dvd’s en boeken. „Ik bied één box aan aan Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht. Ik ga niet alle bibliotheken langs hoor, elke bibliotheek kan een exemplaar aanvragen.” De Jonge doet de gift mede namens Bram Vermeulen (1946-2004), met wie hij het legendarische duo vormde en theaterhistorie schreef. „Ik betrek hem er nadrukkelijk bij.”

„En verder ga ik die dag lekker gezond eten met familie en een paar vrienden.” Daarna werkt hij net zo hard door als hij de afgelopen tijd heeft gedaan. De opnamen voor de film De Vogelwachter van Threes Anna zijn inmiddels achter de rug. De Jonge speelt de hoofdrol in de film die voorjaar 2020 in de bioscoop komt. Maar de agenda voor zijn nieuwe levensjaar is ook al aardig vol.

Nieuwjaarsconference

Op 20 en 21 september heeft hij twee speciale optredens in Carré. In die voorstellingen, die De Canon heten, komt hij met een aantal „grote verhalen” uit zijn oeuvre. „De bezoekers krijgen een boekje Freek viert Carré, over de rol die het beroemde theater aan de Amstel in mijn leven gespeeld heeft. Die begint toen ik er in 1958 Snip en Snap zag.” De Jonge was 14 toen hij Piet Muyselaar en Willy Walden triomfen zag vieren, vertelt hij. „Met dat boekje wil ik de mensen laten delen in het geluk dat ik gehad heb.”

Daarna gaat hij zich voorbereiden op de nieuwjaarsconference die op 1 januari op tv wordt uitgezonden onder de titel De Lachgasfabriek. „Die speel ik eerst in de provincie en die wordt dan eind december in Amsterdam opgenomen.”

Geloofsstrijd

Ook gaat hij schrijven over de geloofsstrijd van zijn vader. Zijn grootvader was naar eigen zeggen door God geroepen en werd evangelist. „Toen vond hij dat zijn eerstgeboren zoon, mijn vader, dominee moest worden. Mijn vader heeft op zijn 17e, 18e erg getwijfeld of dat ook Gods bedoeling was. Uiteindelijk is hij dominee geworden en gebleven. Zonder spijt.”

Op 2 september zendt de VPRO een documentaire van Dennis Alink over De Jonge uit: Freek.