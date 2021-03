Jongen (12) uit livestream Wahib: ’Ik heb een paar dagen niet gegeten’

In een video op Instagram stelt de jongen iedereen gerust: „Jullie hoeven niet te stressen, met mij gaat alles goed. Wie voor mij is, het maakt me niet uit. Wie voor Bilal is, maakt mij ook niet uit. Jullie hoeven je niet druk te maken.”

In een andere video is te zien dat de jongen bezoek krijgt van onder anderen rapper Appa en influencer Marwa Juice, die naar eigen zeggen was uitgenodigd door de familie van de jongen. Daarin zegt hij: „Met mij gaat het goed, maar ik schaam mij nog wel diep.”

Emotioneel

Ook Achraf Seamari van het Instagram-account Het Verbindende Kartel bracht een bezoek aan de jongen. Aan de NOS vertelt hij: „Toen we naar binnen gingen, was de jongen heel emotioneel en veel aan het huilen. Toen dacht ik wel even: hoe gaat dit aflopen? Hij at niet en sliep ook slecht, hoorden we. Toen we de deur uitliepen, had hij een kleine glimlach op zijn gezicht.”

Seamari, die met zijn Instagram-account mensen probeert te helpen die het nodig hebben, houdt contact met de familie, zegt de ook de familie van de jongen ontzettend is geschrokken van wat er is gebeurd. „Zijn ouders komen uit Bosnië en spreken gebrekkig Nederlands. Daarom help ik ze ook om de berichten die in de media verschijnen beter te begrijpen.”

Boycot

Acteur en rapper Bilal Wahib (22) werd woensdag gearresteerd op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij de minderjarige jongen tijdens een livestream had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor geld. Naast Wahib was in de video ook Mocro Maffia-collega Oussama Ahammoud te zien.

Wahib heeft via zijn advocaat laten weten dat hij veel spijt heeft van zijn actie. Onder meer zijn platenlabel Top Notch zette direct alle activiteiten stil en NPO Zapp haalde hem van het programma Teenage Boss, dat hij presenteerde. Ook heeft een aantal Nederlandse radiozenders heeft besloten zijn muziek voorlopig niet meer te laten horen. Het gaat hierbij om de zenders Qmusic, SLAM! FM en de NPO-zenders FunX en 3FM.