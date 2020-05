GTST-fans hoeven zich geen zorgen te maken over saaie cliffhanger

In de laatste aflevering voor de zomerstop staan de twee heren centraal. „Er is iets gaande tussen Ludo, Richard (gespeeld Edwin Jonker, red.) en mij. Het is een soort gevecht tussen hen tweeën en ik zit ertussen”, vertelt Visser, die de rol van Valentijn speelt.

„Dat de laatste aflevering zo spannend is, is eigenlijk een blessing in disguise”, vertelt De Vogel, die al 25 jaar de rol van Ludo Sanders vertolkt. „Er komen enkele verhaallijnen echt tot een climax.”

Maatregelen

Toch balen de acteurs wel, omdat zo’n cliffhanger natuurlijk altijd minder spectaculair is dan bij een reguliere zomerstop. Ze hopen beiden dat de opnames snel weer kunnen starten, maar daar horen wel de nodige maatregelen bij, vindt De Vogel. „We zijn vaak met meerdere mensen op een set. Als morgen erkend wordt dat acteren een contactberoep is, moeten we dat naar eer en geweten doen. We moeten dat voorzichtig aanpakken.”

Schrijvers van de serie zijn druk bezig met het schrijven van nieuwe afleveringen, waarbij het fysiek contact minder is. „Dat is lastig”, zegt Visser. „Bij acteren is het zo belangrijk dat het er echt uitziet. Je kan natuurlijk niet met een mondkapje op spelen.” Voorlopig vermaakt de 19-jarige acteur zich nog wel. Hij heeft een eigen YouTube-kanaal, waar hij nu veel tijd in steekt. „Maar ik mis GTST enorm”, zegt hij.

De laatste aflevering voor de zomerstop van GTST is donderdagavond om 20.00 uur te zien bij RTL 4.