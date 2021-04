Duncan Laurence treedt op bij Ellen DeGeneres: ’Hier leef ik voor!’

„Ze houdt mijn freaking album in haar handen en ze lacht. Hier leef ik voor!”, jubelt Duncan op Twitter. „Ik ben zo, zo, zo ontzettend trots op ons”, richt hij zich vervolgens tot Fletcher, met wie hij een duetversie van zijn Songfestival-hit Arcade zong.

Duncan en de zangeres waren niet fysiek aanwezig in de studio, maar hadden van tevoren een videoclip opgenomen. Die vertolking van Arcade is dinsdag te zien in het Amerikaanse tv-programma.

Billboard Hot 100

Het optreden in The Ellen DeGeneres Show is Duncans tweede Amerikaanse tv-optreden in een week tijd. Vorige week was hij te zien in het praatprogramma The Today Show, waar hij eveneens Arcade ten gehore bracht.

Arcade wordt langzaamaan een voorzichtige hit in Amerika. Het nummer waarmee Duncan twee jaar geleden het Eurovisiesongfestival won, staat op het randje van de prestigieuze Billboard Hot 100.