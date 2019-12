Fresku en Lubach scoren met ’Slavernijcanon’ van Nederland

De twee YouTube-video’s van de videoclip zijn in anderhalve dag 670.000 keer bekeken. Op Spotify is het lied binnen één etmaal 25.000 keer beluisterd, maakte producent Human Factor dinsdag bekend.

De Canon van Lubach en Fresku was een reactie op de officiële canon van de overheid, waarin volgens jongeren te weinig de negatieve aspecten van de vaderlandse geschiedenis werden belicht. In de nieuwe canon bespreken de twee makers ook de slavernij die Nederland in de Gouden Eeuw rijk en welvarend maakte.

Brandmerken en verkrachten

„Wie het boek wil snappen, moet ook de zwarte bladzijden lezen”, stelt Fresku in het lied. Zij benoemen ook het brandmerken, de verkrachtingen en de gruwelijke mishandelingen aan boord van de slavenschepen. „Ik wil niet beginnen over compensatie, ik wil geen confrontatie, maar maak zelf een keer de som”, adviseert Fresku.

ZML brak de afgelopen weken diverse kijkcijferrecords. Alle afleveringen trokken meer dan een miljoen kijkers. Met terugkijken was de best bekeken uitzending die van 1 december, waar meer dan 1,7 miljoen mensen naar keken. De aparte YouTube-filmpjes van de items uit het programma werden ook vele honderdduizenden keren aangeklikt.