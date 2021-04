Angelina Jolie gestopt met regisseren door scheiding

„Ik vind regisseren geweldig, maar omdat er een verandering in mijn familiesituatie plaatsvond is dat voor mij de komende jaren niet mogelijk”, verklaart ze in een interview met Entertainment Weekly doelend op haar scheiding van Brad Pitt.

„Ik had werk nodig dat van kortere duur was, zodat ik meer thuis kan zijn. Daarom heb ik weer wat acteerklussen aangenomen. Dat is de waarheid”, aldus Angelina, die binnenkort te zien is in de thriller Those Who Wish Me Dead.

Jolie vroeg in 2016 de scheiding van Pitt aan, die nog altijd niet afgerond is. Hun zes kinderen Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) en tweeling Knox en Vivienne (14) verblijven voornamelijk bij haar. Oudste zoon Maddox zou zelfs geen contact meer met Brad willen hebben.