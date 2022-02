Ster voor acteur Benedict Cumberbatch op Walk of Fame

Regisseur J.J. Abrams en producent Kevin Feige hielden een toespraak voor Cumberbatch. „Naast dat hij een van onze beste acteurs is, is hij extreem fatsoenlijk. Hij is vervelend. Waarom? Omdat hij er ook goed uitziet en een briljante geest heeft”, zei Abrams onder meer.

Cumberbatch, die aangaf blij te zijn dat zijn naam goed was gespeld, bedankte in een toespraak geliefden en stond stil bij zijn zus, die vorig jaar is overleden aan kanker. Ook noemde de acteur de gebeurtenissen in Oekraïne en riep iedereen op te helpen.