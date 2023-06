Kourtney Kardashian en Travis Barker onthullen geslacht baby

Op de beelden is te zien dat Barker achter een drumstel zit met Kardashian bij hem op schoot. Terwijl Barker een drumroffel speelt, zoenen hij en Kardashian elkaar in afwachting van de onthulling. Achter de twee schiet vervolgens blauwe confetti de lucht in, met luid gejoel van het aanwezige publiek als gevolg.

Kardashian (44) onthulde onlangs tijdens een concert van Barkers band Blink-182 dat ze in verwachting was. De realityster had al drie kinderen uit haar vorige relatie, de drummer (47) heeft twee kinderen met zijn ex-vrouw.