B&B-eigenaar heeft bergen frustraties na deelname RTL-programma Hans Boot: ’B&B is een blok aan mijn been!’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Hans wil zo snel mogelijk terug naar Nederland. „Zodra de boel is verkocht.” Ⓒ RTL

Zijn ex-vrouw is nog steeds in beeld, zijn Italiaanse Bed & Breakfast krijgt hij niet verkocht en Cupido mist pijl na pijl. Het zit Hans Boot (55), bekend van het populaire programma B&B vol liefde, flink tegen. „Het is verschrikkelijk. Ik wil hier weg!”