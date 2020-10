’GORDON nooit meer terug naar huis’

Het zijn brute tijden voor Gordon. Dit weekend werd hij in zijn woning in Amsterdam overvallen. Nu wil hij weg uit zijn geboortestad. Ⓒ ANP/HH

Zijn appartement in Amsterdam, waar hij zo trots op was en waar hij zich veilig en gelukkig voelde in zijn eigen stad, veranderde voor GORDON zaterdagavond in de hel op aarde toen hij daar werd overvallen en mishandeld. Waarschijnlijk drie daders gingen er vandoor met alles wat zij er van waarde aantroffen. „Alles waar een merk op staat is weg”, vertelde hij nog steeds over zijn toeren aan PATTY BRARD, met wie hij het afgelopen jaar verschillende programma’s maakte. Daarnaast deelde hij haar zijn angsten en het verhaal van de beroving, die een grote impact heeft op zijn leven.