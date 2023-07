Premium Het beste van De Telegraaf

Radioveteraan kijkt achterom in nieuwe podcast Jeroen van Inkel: ’Whitney gedroeg zich in Countdown als diva en eiste witte kleedkamer’

Door Bernice Breure

Van Inkel zag de beide kanten van Whitney Houston: verlegen én diva. Ⓒ William Rutten

Dat ze voorafgaand aan het interview in 1990 specifiek om blauwe M&M’s vroeg, zoals zijn voormalige Countdown-producer in het Het van Inkel archief vertelt, kan Jeroen van Inkel zich niet meer herinneren. Wel dat Whitney Houston per se een witte kleedkamer wilde. Posters werden van de muren getrokken en het moest wit worden gesausd. „Uiteindelijk heeft ze de ruimte bekeken, ’oh nice’ geroepen en er geen stap meer in gezet.”