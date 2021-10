Eric Clapton doneert aan band van anti-vaxxers

Bovendien zou de artiest de bandleden ook zijn gezinsbus hebben uitgeleend om mee te touren. De band, die zichzelf omschrijft als ’pro medische keuze’ heeft regelmatig slogans in hun teksten die antitegen vaccins zijn. Ook Eric Clapton deelde afgelopen jaar een aantal verklaringen waarin hij zich uitsprak tegen vaccinaties en tegen de lockdowns. In juli liet hij weten dat hij niet zou optreden op locaties waar een vaccinatiebewijs voor nodig was.

Volgens bandlid Campbel McLaughlin zou hij een sms’je van Clapton gekregen hebben waarin die zijn waardering voor hun werk uitsprak. Ook zou hij extra geld gedoneerd hebben zodat ze een nieuw tourbusje konden kopen en gezegd hebben dat hij mogelijk met de band zou willen optreden in de toekomst.