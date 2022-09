Rob Kemps in nieuw seizoen Sterren op het Doek

De eerste aflevering, met Ronald Koeman, is op zaterdag 29 oktober om 20.35 uur te zien op NPO 2. Hij praat onder meer over zijn gezondheid na zijn hartaanval twee jaar geleden en hij blikt terug op zijn carrière.

In het programma worden bekende Nederlanders door drie kunstenaars geportretteerd. Ondertussen spreekt presentator Özcan Akyol zijn gasten over hun leven. Aan het einde van de uitzending kiest de geportretteerde diens favoriete kunstwerk. De andere twee werken worden geveild. De portretten die in 2020 van Eva Jinek werden gemaakt, leverden samen het meeste geld op: in totaal 17.050 euro.