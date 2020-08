Willie Wartaal: ’Blij dat we weer samen kunnen komen’

De rapper heeft tijdens de coronacrisis niet stilgezeten, maar keek er wel naar uit om weer te gaan optreden. „Blij dat we weer samen kunnen komen om muziek te kunnen laten horen, dat is toch een eerste levensbehoefte van mij”, zegt Willie.

De feestjes van Willie vinden plaats op het landgoed naast het museum, een zeer geschikte locatie vindt hij. „Een supermooie omgeving met een prachtige tuin. Sowieso is de natuur goed voor mensen.”

Gevoel

Olivier Mitshel Locadia, zoals de muzikant echt heet, had wel zin in weer een feestje. „Door corona gaan mensen toch zoeken naar wat wél kan. Dit is echt de ’full on experience’ met ook een bezoek aan het museum erbij”, meent hij.

Bang dat zijn feestjes een bezoek aan het museum verstoren is Willie niet. „Je kan de tent wel zien staan, maar de museumbeleving moet wel intact blijven. Ik voel ook zeker geen druk. Ik wil gewoon weer samenkomen en lachen met elkaar.”

Ieder feestje, waarbij Willie zowel oude als nieuwe muziek laat horen, is ook anders. „Het wordt niet steeds hetzelfde feestje. Het moet telkens een ander gevoel krijgen, dan is het geslaagd.”