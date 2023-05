Succession-actrice Sarah Snook verwelkomt eerste kind

Ⓒ Getty Images

Sarah Snook is moeder geworden van haar eerste kindje. De Australische actrice, wereldberoemd geworden dankzij haar rol in de HBO-hitserie Succession, maakte het nieuws maandag bekend via sociale media. In het bericht kijkt ze terug op Succession, waarvan de allerlaatste aflevering zondag is verschenen, en eveneens vooruit op haar nieuwe leven als moeder.