Marco Borsato weer op eigen benen

Vanuit zijn penthouse van meer dan 180 vierkante meter heeft hij een ruim uitzicht over water en een stukje groen. Hij mag er dan diep voor in de buidel moeten tasten, het optrekje - mét eigen garage voor een extra 17,500 euro - biedt de zanger dus in elk geval in letterlijke zin weer wat perspectief. Marco Borsato heeft een moeilijke tijd achter de rug, met de onthullingen door Privé over zijn affaires en de daaropvolgende breuk met Leontine. Ondertussen kampte de zanger ook nog met een burn-out.

Zoals het een Italiaan betaamt, had Marco na het veelbesproken einde aan zijn huwelijk, zijn toevlucht gezocht bij moeder Mary in Stompetoren. Nu is het weer tijd voor de zanger om op eigen benen te staan, al is Casa di Mamma met tien minuten rijden nooit ver weg.