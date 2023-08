Geen vervolg op accentenshow Blablabla met Schaap

In Blablabla met Schaap waagde de 40-jarige actrice zich de afgelopen weken aan diverse kenmerkende accenten en tongvallen. Zo probeerde ze onder meer Volendams, Utrechts en zelfs Vlaams te leren spreken op zo’n niveau dat zelfs de plaatselijke bevolking geloofde dat ze uit hun regio kwam.

Op Instagram laat Schaap echter daags na de laatste aflevering weten dat de koek op is voor haar accentenshow: „Dank voor al die leuke, lieve en grappige berichten (vooral in dialect). Maar voor nu geen nieuwe in de maak, want er staan andere te gekke projecten gepland. Waarover binnenkort meer!"

Elise neemt afscheid van Blablabla met Schaap Ⓒ Instagram

Kijkcijfers

De toekomst van Blablabla met Schaap leek al enige tijd ongewis. Het programma leek gemaakt voor wekelijkse uitzending. RTL 4 besloot zonder opgaaf van reden twee afleveringen per week uit te zenden, waardoor de hele zesdelige reeks er al binnen een maand op zat.

Ook de kijkcijfers lieten te wensen over. Blablabla met Schaap had met B&B vol liefde een ijzersterke lead in, de realityshow is dagelijks goed voor zo’n één miljoen kijkers. Haar aflevering had dan ook een sterke start met 871.000 kijkers, het slot wist echter slechts 536.000 mensen te boeien.