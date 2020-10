Actrice Lake Bell gaat scheiden

„Na negen jaar samen, zeven jaar getrouwd, twee sprankelende kinderen, beëindigen Scott en ik ons huwelijk, maar gaan we door als liefhebbend gezin”, aldus de 42-jarige Lake. „Met respect en goede begeleiding zullen we altijd samen strijden als ouders en beste vrienden blijven.”

De twee leerden elkaar in 2011 kennen op de set van de serie How To Make It In America. Lake en Scott trouwden twee jaar later en hebben een 6-jarige dochter en 3-jarige zoon.