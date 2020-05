Boer Bastiaan en Milou willen een baby

Nu de slotaflevering van Boer zoekt Vrouw op tv is geweest, zijn boer Bastiaan en Milou enorm opgelucht dat ze zich niet meer hoeven te verstoppen. „Ik ben hartstikke verliefd op Milou”, vertelt Bastiaan aan RTL Boulevard. „Zij kon zich aan niemand laten zien. We moesten de gordijnen dichthouden”, vervolgt hij.

Dat hun liefde diep zit, blijkt ook wel uit hun toekomstplannen. „Ik wil wel graag een gezin gaan stichten en dat hoeft ook geen jaren meer te duren. Dat is wel wat in het toekomstbeeld ligt”, vertelt hij. Milou is daar het roerend mee eens: „Ja, dat was uiteindelijk wel de insteek.”