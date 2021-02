Bezorgt Meghan Britse royals opnieuw PR-crisis?

Premium Entertainment

’Pamela Anderson heeft mijn man gestolen!’

Terwijl Pamela Anderson momenteel op een roze wolk verkeert nu zij in het huwelijksbootje is gestapt met Dan Hayhurst, blijft het gezin van de bodyguard gebroken achter. Volgens Dan’s ex Carey is er dan ook zeker geen sprake van het romantische lockdown-sprookje dat door Pamela wordt geschetst. In t...