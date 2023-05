Grande Dames van Hollywood op meidentrip vol belegen seksmopjes

Wat: komedie, romantiek

Regie: Bill Holderman

Met: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen

Vivian heeft het grootste nieuws: zij is inmiddels verloofd met haar vriendje. Carol mijmert vooral over hun geplande vakantie naar Italië die niet doorging. En dus is één en één al snel twee. De hartsvriendinnen pakken hun koffers voor een vrijgezellentrip naar bella Italia waar regisseur Bill Holderman opnieuw een reeks fletse sketches in gang zet. Een bezoekje aan een bruidswinkel loopt uit op een modeshow vol gekir. Op het treinstation worden hun koffers gestolen. En als de dames autopech krijgen, wordt een passerende agent aangezien voor een stripper.

Klein geslacht

Daarbij vliegen de belegen seksgebbetjes je ook nu weer om de oren. Het kleine geslacht van de David van Michelangelo wordt geweten aan de lage temperatuur in het museum. En dat Vivian een nieuwe knie moest, verbaast haar vriendinnen niets: ze knielde namelijk niet alleen voor God. Maar goed, fotogenieke plekken als Rome, Venetië en Florence leveren zonnige plaatjes op. En de vier Grande Dames van Hollywood zorgen er met hun starpower en plezierige samenspel voor dat The next chapter nog best genietbaar is.

✭✭✩