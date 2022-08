Grease weer in bios in VS: deel opbrengst naar onderzoek borstkanker

Ter ere van Olivia Newton-John draait Grease weer in de Amerikaanse bioscopen. Ⓒ anp

Grease is binnenkort weer te zien in de Amerikaanse bioscopen. Voor 5 dollar kunnen mensen de film bekijken, aldus bioscoopketen AMC Theaters.