Ex Khloe Kardashian gebruikte stiekem drugs met andere vrouwen

Het programma is maandagavond pas helemaal te zien, maar de Amerikaanse televisiezender heeft eerder op de dag al een fragment gedeeld. „Ik ging zo hard op de drugs dat andere vrouwen echt mijn telefoon pakten en Khloe belden”, vertelt de voormalig Lakers-speler, die ’s avonds stiekem wegging om die andere vrouwen op te zoeken. „Je moet hem komen halen. Hij wordt gek, hij gaat zelfmoord plegen”, zeiden de vrouwen om hem heen tegen Kardashian.

Kardashian en Odom trouwden in 2009 toen ze elkaar dertig dagen kenden. In 2013 ging het stel uit elkaar en drie jaar later waren de twee officieel gescheiden. In de jaren na de breuk belandde Odom een aantal keer in het ziekenhuis door meerdere overdoses drugs. In 2017 deed hij voor het eerst zijn verhaal over zijn problemen en zijn weg naar herstel.