Ex-vrouw Dr. Dre kan fluiten naar omgangsverbod

Nicole vroeg specifiek om een spoed omgangsverbod met betrekking tot huiselijk geweld, nadat Dre zich zo duidelijk over haar uitsprak. „In feite zegt hij in dit nummer: je houdt je mond of anders zal je er spijt van krijgen. Dat is gewoon een regelrecht dreigement aan mijn adres.”

Dre’s advocaat liet de rechter weten dat hij zijn ex slechts een keer heeft gezien sinds Nicole de scheiding aanvroeg in juni 2020. Ze zou toen hem toen in het ziekenhuis hebben gehad nadat hij een herseninfarct had gehad. Verder hebben de twee geen contact gehad en heeft hij daar ook geen enkele behoefte aan.

Dre en Nicole waren sinds 1996 getrouwd en hebben twee kinderen samen.