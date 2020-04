Lubach vraagt technici niet te lachen

„We vragen de technici of ze willen proberen niet te lachen, anders wordt het helemaal zo gek, als je af en toe een giecheltje hoort”, stelt Lubach. De eerste uitzending na de strengere coronamaatregelen nam de komiek nog op in de studio, met zijn vaste team als publiek. Maar sindsdien wordt het programma opgenomen in een gesloten studio.

„Het is voor ons heel erg zoeken”, erkende Lubach. „Want je speelt normaal toch op de lach. Je wacht even, luistert of mensen lachen, hoe lang dat aanhoudt. Je kijkt of je het nog wat langer uit kan spelen met een gekke smirk.”

Rumag-rel

Verder ging Lubach nog kort in op het item over het commerciële bureau Rumag. Mede dankzij het item en alle boze reacties die dit opwekte, besloot de CEO van het bedrijf eerder deze week zijn functie neer te leggen.

„Elke afzonderlijke component van het verhaal was best zwak: dat ze wat geld overhouden aan een actie, of dat ze af en toe wat stelen. Maar dit was een optelsom van allemaal dingen waardoor het een verhaal kon worden waarop iedereen aansloeg.