’Avatar: The way of water’ is een film waarin je wilt verdwalen

Wat: film, sciencefiction

Regie: James Cameron

Met: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver

Of dit vervolg uit de torenhoge kosten zal komen, is nog maar de vraag. Toch staat dat los van de kwaliteit van The way of water, een film die de eerste Avatar zowel technisch als inhoudelijk overvleugelt. Glasheldere beelden in 3D trekken je het scherm in en laten je ruim drie uur lang niet meer los. De visuele effecten zijn subliem, ook dankzij een verdubbeling van het aantal getoonde beeldjes per seconde. Daarnaast toont Cameron dit keer een heel andere kant van Pandora: een kant die zijn eigen fascinatie weerspiegelt voor de oceaan en al wat daarin rondzwemt.

De half-menselijke Omatikaya-leider Jake Sully (Sam Worthington) en zijn Na’vi geliefde Neytiri (Zoe Saldaña) uit Avatar zijn in dit vervolg de trotse ouders van een samengesteld gezin als de eerder verdreven ’sky people’ terugkeren. Niet alleen is dit ongewenste bezoek van aarde van plan om Pandora te koloniseren, ook willen zij ’verrader’ Jake definitief uitschakelen. Deze taak wordt toevertrouwd aan een avatar met het dna en de herinneringen van Sully’s gedode aartsvijand Quaritch (Stephen Lang), die fanatiek de jacht inzet. Na een eerste gewelddadige confrontatie besluiten de Sully’s de bossen waar zij thuis zijn te verlaten, om zo hun clan én het eigen gezin te beschermen. Ze vinden onderdak bij de Metkayina – een bevriend zeevolk dat wordt geleid door Tonowari (Cliff Curtis) en Ronal (Kate Winslet) – en maken daar kennis met een leven dat zich voor een belangrijk deel onder de waterspiegel afspeelt. Hun inburgering gaat niet zonder slag of stoot, terwijl Quaritch en zijn team als bloedhonden hun spoor blijven volgen.

Familiedynamiek

De regisseur en zijn cast en crew maken van Pandora een wereld waar je met liefde in verdwaalt, maar slagen er ook in de buitenaardse personages te voorzien van herkenbare menselijke emoties. Even vertrouwd voelt de familiedynamiek, met pubers die opstandig hun grenzen verkennen en ouders die soms wankelend het evenwicht zoeken tussen opvoeden, beschermen en ruimte bieden.

Ook andere aardse thema’s – zoals onze omgang met de natuur – krijgen via Camerons buitenaardse omweg alle aandacht. Toch voelt Avatar: The way of water geen moment prekerig. Met groot vakmanschap, visionair technisch inzicht en een feilloos gevoel voor montageritme zorgt de regisseur steeds weer voor nieuwe spanningsbogen, in een film die de tragedie niet schuwt en de kijker met goed gedoseerde actie telkens opnieuw op het puntje van z’n bioscoopstoel weet te krijgen. Kom maar op met dat volgende deel.

✭✭✭✭✭