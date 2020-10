Top 2000 Café wordt ondanks corona opgebouwd

Het Top 2000 Café zal dit jaar allesbehalve bomvol zijn. Ⓒ HH/ANP

De Top 2000 van NPO Radio 2 wordt ook dit jaar vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid gepresenteerd. Ondanks de verscherpte coronamaatregelen van vorige week, gaan de voorbereidingen gewoon verder. Later wordt besloten of er ook (beperkt) publiek naar binnen kan, laat een woordvoerder van de NPO weten.