Naomi Watts en Billy Crudup voeden geruchten over huwelijk

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Naomi Watts en Billy Crudup geven voeding aan de geruchten dat ze zijn getrouwd. Entertainmentsite Page Six spotte de actrice in New York in een lange witte jurk met een boeket in haar handen. Ook droegen Watts en Crudup matchende ringen.