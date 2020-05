Voormalig assistente Weinstein: ’Systeem hield walgelijke gedrag in stand’

Chiu wil dat de seksueel ontoelaatbare daden van haar oude baas publiekelijk bekend worden. „Het interesseert me niet dat ik nu wellicht iets doe wat formeel niet mag. Want ook al loop ik het risico om aangeklaagd te worden door hem, vermoed ik dat hij wel belangrijkere zaken aan zijn hoofd heeft nu hij vast zit”, aldus Chiu.

De vrouw was in het Verenigd Koninkrijk werkzaam voor Miramax UK en is naar eigen zeggen aangerand door de eens zo gevierde Hollywoodproducent. „Hij smeet me op bed en trok mijn slipje omlaag, terwijl ik dat absoluut niet wilde.”

Rowena is niet alleen boos op Weinstein, maar ook op de mensen die om hem heen opereerden. „Zij zijn net zo goed schuldig. Iedereen wist hiervan, maar ook iedereen zorgde ervoor dat deze man zijn gang kon gaan. Zijn walgelijke gedrag is in stand gehouden door het systeem erom heen.”

Chiu was opgelucht toen Weinstein werd veroordeeld tot 23 jaar celstraf. „Dat was gerechtigheid voor alle vrouwen die hij iets heeft aangedaan. Hij heeft zoveel levens verwoest.”

Eerder deed Chiu al een boekje open over het gedrag van Weinstein in de documentaire Harvey Weinstein: ID Breaking Now.