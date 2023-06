Yvette van Boven steekt stamppot in nieuw jasje

Saai, goedkoop, smakeloos. De oer-Hollandse maaltijd staat niet per se goed bekend. Maar is dat wel terecht? En waar komt onze culinaire zuinigheid eigenlijk vandaan? De streken van Van Boven gaat vanavond op onderzoek uit. Yvette geeft Hollandse klassiekers daarbij graag een eigen twist.

Terwijl je in Italië en Spanje kunt smullen van de lekkerste groenten en kruiden, krijg je in Nederland een homp droge puree op je bordje. Voor grote arbeidersgezinnen was zo’n oersimpele maaltijd een mooie uitkomst om rond te kunnen komen. Maar hebben mensen er tegenwoordig nog wel zin in?

Er wordt nog wel eens gedacht dat huishoudscholen onze keuken hebben verpest. Oud-leerling Nellie is het daar absoluut niet mee eens. Ze zat in de jaren vijftig op zo’n school en plukt nog steeds de vruchten van wat ze heeft geleerd. Heb je nog eiwit over? Dan maak je daar natuurlijk Haagse bluf van.

Intussen hoef je ook weer niet alles van vroeger over te nemen. Nellie is misschien dol op puree, maar een purist is ze niet. De ouderwetse andijviestamppot kun je bijvoorbeeld best opleuken met een paar schepjes tomatenpuree. Van Boven komt zelf met het toetje: hopjesvla. Heel makkelijk zelf te maken, als je een beetje valsspeelt met bruine suiker en espressopoeder.

Met die simpele recepten is niks mis, vinden Ellie en Yvette. Zeker in een tijd waarin alles duurder wordt. „Het leven is nu wat moeilijker, dus gaan mensen terug naar vroeger”, vindt Ellie.

In haar nieuwste aflevering duikt Van Boven nog terug in de tijd met een culinair historicus, die uitlegt dat de Nederlandse zuinigheid al veel langer in ons bloed zit. Intussen blijkt het vaste triootje van aardappels, vlees en groente juist veel minder oud dan je zou denken. Misschien hoeven we ons dus ook niet vast te klampen aan dat AVG’tje. Van Boven komt daarom met een moderne variant, zonder aardappels en vlees. Vloeken in de kerk? Een boerengezinnetje mag aanschuiven om hun oordeel te vellen.