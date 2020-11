Harrison Ford over filmvader Connery: ’Wat hadden we een lol!”

„Hij was mijn vader. Niet in het echte leven, maar in Indy 3”, zegt Ford in een verklaring aan Amerikaanse media. „Je weet niet wat plezier echt is, totdat iemand je betaalt om Sean Connery mee te nemen in de zijspan van een Russische motorfiets, schuddend over een bobbelige en kronkelende bergweg en hem zien draaien. God, wat hadden we een lol. Als hij in de hemel is dan hoop ik dat ze golfbanen hebben. Rust in vrede, lieve vriend.”

Eerder deelde George Lucas, de bedenker van de Indiana Jones-films, al een eerbetoon aan de Schotse acteur. „Ik ben dankbaar dat ik het geluk heb gehad hem te hebben gekend en met hem te hebben gewerkt.”

Ook vele andere collega’s en bewonderaars stonden op social media stil bij het overlijden van Connery (90). Zo ook acteurs en medewerkers uit de James Bond-franchise. Zo prezen onder anderen Pierce Brosnan en Daniel Craig, die net als Connery 007 hebben gespeeld, hun voorganger.