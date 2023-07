Kinderen Alain Delon dienen klacht in tegen vrouw die ’misbruik maakt van zijn fragiele toestand’

Anouchka, Alain-Fabien, en Anthony Delon dienden de klacht in bij het Openbaar Ministerie van Montargis, de woonplaats van hun vader zo’n 80 kilometer ten zuiden van Parijs. „Sinds de beroerte van Alain Delon is deze vrouw, die bij hem is ingetrokken, steeds agressiever. Ze kleineert en beledigt hem en zijn kinderen”, aldus de advocaat van de familie. „Ze isoleert Alain Delon voortdurend van zijn naaste vrienden en familie. Ze controleert systematisch zijn telefoongesprekken en privéberichten. Ze antwoordt in zijn plaats, doet alsof ze hem is, en probeert zijn post te onderscheppen.” Anthony Delon diende ook een aparte klacht in voor ’opzettelijk geweld en opsluiting van een kwetsbaar persoon’.

Alain Delon zou de klacht zelf ook schriftelijk ondersteunen, en zou ook een brief naar de vrouw gestuurd hebben met de vraag om zijn woning te verlaten. De hele situatie zou al zo’n 1,5 jaar in beslag nemen.