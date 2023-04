Jonathan Majors krijgt contactverbod in zaak tegen ex-vriendin

De verdediging van de acteur was het eens met de beslissing van de rechter om een contactverbod op te leggen, omdat hun cliënt in hun ogen niets verkeerd heeft gedaan. „Dit is standaard in dit soort zaken, maar we hebben hiermee ingestemd omdat meneer Majors niets te maken wil hebben met de vrouw die hem heeft aangevallen.”

De acteur werd eind maart gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Hij zou een 30-jarige vrouw, zijn ex-vriendin, hebben mishandeld. Volgens Majors was dit echter niet het geval en is juist hijzelf door de vrouw in kwestie aangevallen. Foto- en videobeelden van later op de avond van de vermeende aanval zouden volgens de verdediging van de acteur aantonen dat de vrouw helemaal geen verwondingen had opgelopen na haar vermeende aanvaring.