Wereldwijde ode aan de theaters

De tekst van de hand van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour zit in een verzegelde envelop. De acteur verbreekt ter plekke, op het podium, het rode zegel. Met de stapel beschreven vellen in de hand begint hij of zij, geheel onvoorbereid, aan een eerste lezing die meteen ook de definitieve uitvoering is.

Ook door heel Nederland voeren diverse acteurs en cabaretiers het stuk zaterdagavond vanuit diverse schouwburgen op via een livestream. Vanuit Stadsschouwburg Utrecht is dat bijvoorbeeld actrice Soumaya Ahouaoui, in het Eindhovense Parktheater Theo Maassen, Sjaak Bral gaat vanuit de Rijswijkse Schouwburg aan de slag, Huub van der Lubbe in het Zaantheater en Pierre Bokma speelt vanuit Schouwburg Amstelveen. Bij Toneelgroep Maastricht zijn ze overigens al begonnen en wordt de tekst nog tot en met zaterdag iedere avond door een andere acteur gespeeld.

Check bij uw lokale theater of en wie er speelt.