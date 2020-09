Jennifer Aniston tegen Brad Pitt: ’Je bent zo sexy’

Het scenario van de film uit 1982 werd door een aantal sterren voorgelezen tijdens een zogeheten table read via Zoom en live op Facebook uitgezonden. Met sterren als Shia LaBeouf, Julia Roberts, Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, John Legend en Sean Penn, keken er meer dan 40.000 kijkers een uur lang naar de uitzending.

Tijdens dat stuk was onder meer te zien hoe Brad Pitt en Jennifer Aniston een van de ’meest beschamende scènes uit de film’ uitspeelden. Brad Pitt, in de rol van Brad Hamilton, trekt zich terug in de badkamer, terwijl verteller Morgan Freeman vertelt wat hij daar doet: masturberen. In zijn fantasie klinkt dan de stem van Linda, oftewel zijn ex-vrouw Jennifer Aniston, die zegt: „Hi Brad, je weet hoe leuk ik je altijd vond. Je bent zo sexy.”

Volgens Page Six was het dit fragment waarover vermoedelijk wekenlang was onderhandeld door de vertegenwoordigers van de sterren en publicisten van het evenement. Dit werd gehouden door een liefdadigheidsstichting die opgericht is sinds het coronavirus.